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Kasabian выпустили первый сингл после ухода вокалиста Тома Мейгана

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:32

Британская рок-группа Kasabian выпустила сингл «Alygatyr». Это первый релиз коллектива после ухода вокалиста Тома Мейгана.

«„Alygatyr“ знаменует собой начало захватывающей новой главы с чуть более чем 3 минутами чистого адреналина, подпитываемого фирменной развязностью группы. Это классический Kasabian. И это только начало», — пишет All Music Magazine.

Фанаты положительно встретили трек группы с Серджио Пиццорно на вокале.

«Я так рада этому новому этапу Kasabian. Фанаты поддерживают вас, пожалуйста, никогда не прекращайте делать хороший рок», — написала пользовательница твиттера.

Том Мейган ушел из Kasabian 6 июля 2020 года после нападения на бывшую невесту Викки Эйджер в состоянии алкогольного опьянения. Место основного вокалиста занял гитарист Пиццорно.

Суд признал Мейгана виновным и приговорил его к 200 часам общественных работ и выплате медицинских счетов и судебных издержек (90 и 85 фунтов, или 7500 и 8000 рублей).

Позже музыкант принес публичные извинения, а 13 июля 2021 года неожиданно для всех женился на Эйджер. «Том очень много работал над собой, своим здоровьем, семьей и отношениями с Викки в течение последнего года», — заявила пара.

Группа Kasabian была основана в 1997 году, Том Мейган пел в ней с самого начала и принимал участие в записи всех шести студийных альбомов коллектива, последний из которых — «For Crying Out Loud» — вышел в 2017 году. Тогда же группа выступила в парке «Коломенское» на Пикнике «Афиши». Kasabian закрывали программу фестиваля.

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