Группа «Алиса» заявила о прекращении концертной деятельности из‑за ковидных ограничений

Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев объявил о прекращении официальной концертной деятельности из‑за ковидных ограничений.

Концертный директор коллектива Кирилл Титов заявил, что анонсированные выступления 28 октября в Новосибирске и 30 октября в Екатеринбурге не состоятся. По его словам, в первом городе концерт не дали провести «некие административные чины».

«Про Екатеринбург — меня вчера вынудили подписать бумагу как физлицу, что я являюсь организатором концерта и несу полную ответственность за охрану общественного порядка, что включает здоровье и жизни зрителей», — добавил Титов.

Кинчев отметил, что прекращение официальной концертной деятельности не исключает подпольных мероприятий, о которых группа будет оповещать заранее.

«По тем условиям, которые выставляет сейчас государство, мы играть не будем и не будем иметь возможности. По QR-кодам и ПЦР-тестам мероприятия, связанные с нами, проводиться не будут. Потому что мы считаем это сегрегацией», — заявил он.

20 октября Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Это произошло на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. В эти дни во многих регионах будет действовать запрет на массовые мероприятия, а также будут закрыты торговые центры, концертные залы, клубы и другие места общественного пользования.