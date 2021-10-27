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Стоимость авиабилетов в Турцию и Египет достигла 450 тысяч рублей

Виктория Шанина
Сегодня в 11:41

Цена билетов на самолеты из Москвы на курорты Египта достигла 450 тысяч рублей, а Турции — 350 тысяч. Такую цену назвал «Известиям» сервис Aviasales вечером 26 октября на рейсы с вылетом 29 октября.

В этот день в продаже остались только четыре билета в Хургаду: один за 62,5 тысячи рублей и три от 430 до 450 тысяч рублей. Места на рейс в Шарм-эш-Шейх продавались за 50-305 тысяч. Прямой перелет из Москвы в Анталью 29 октября стоил 352 тысячи рублей.

Обратный рейс из Египта на 7 ноября мог обойтись в 23-100 тысяч рублей. Из Антальи можно было вернуться за 23,4 тысячи.

Цены взлетели из‑за резкого повышения спроса на путевки в Египет и Турцию. Российские туристы выкупили почти все места в дорогих отелях Египта на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Чаще всего россияне покупают пакетные туры на 7–10 ночей и в основном едут в Хургаду или Шарм-эш-Шейх.

В Ассоциации туроператоров России рекордный спрос на маршруты в Египет связывают с локдауном в Москве и регионах.

21 октября Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Это произошло на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. В Москве и Подмосковье объявили локдаун с 28 октября по 7 ноября, в Петербурге — с 30 октября.

В 28 субъектах России уже введена система QR-кодов. В том числе в Петербурге, Чечне, Калининградской области, Пермском крае, Удмуртии и Самарской области. В Хабаровском крае коды начнут поэтапно вводить 1 ноября.

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