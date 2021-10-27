Коля и Вася из «Вписки» стали новыми гостями «Узнать за 10 секунд» от «Афиши»

В выпуске Коля и Вася рассказали, что при создании «Вписки» вдохновлялись программами «По домам!» от MTV и «Пока все дома» от «Первого канала». Они также обсудили челябинский реп, смерть баттл-культуры в России и интервью с Гордоном.

На ютьюб-канале «Афиши» вышел новый выпуск шоу «Узнать за 10 секунд». Новыми гостями стали Коля и Вася из шоу «Вписка».

29 сентября «Афиша» перезапустила шоу в новом формате. Теперь, помимо игры, в которой приглашенные музыканты угадывают песни, авторы рассказывают чуть больше о самих гостях.

20 октября вышел выпуск «Узнать за 10 секунд» с народным артистом России Львом Лещенко. Он рассказал о своем первом выступлении в клубе, похвалил Моргенштерна и «Пошлую Молли», а также зачитал рэп под бит песни «Биография» «Кровостока».