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Школа «Останкино» пообещала вернуть деньги за обучение двум отчисленным за лайки студенткам

Денис Ламехов
Сегодня в 15:35

Руководство Высшей школы кино и телевидения «Останкино» пообещало вернуть деньги за учебу отчисленным из‑за лайка в инастаграме студенткам Алине Темирчиевой и Алисе Тимченко. Об этом девушки рассказали на своих страницах в социальных сетях.

«Мне сообщили, что вернут сумму [потраченную на обучение]», — поделилась с подписчиками Темирчиева. О том же заявила и Тимченко: «Со мной связалась школа, сказала, что денежные средства будут возвращены».

При этом представители школы, по словам Темирчиевой, заявили ей, что отчислили только ее и Тимченко, а не шестерых учащихся, как сообщалось до этого.

Ранее стало известно, что группа студентов была лишена возможности обучаться в Высшей школе «Останкино» из‑за лайка под комментарием с критикой руководства учреждения в инстаграме.

«Мне сказали, что учредитель позвонил и предупредил, чтобы этих людей отчислили и больше не пускали. С руководством, учебной частью и директором мне не дали поговорить», — отметила Тимченко.

Девушка рассказала, что лайкнула комментарий под постом Высшей школы «Останкино», в котором администрацию учреждения упрекнули в решении перенести занятия, а не провести их дистанционно. При этом студенты должны были в полной мере оплатить обучение за месяц без перерасчета.

Тимченко уточнила, что платит 22 тыс. рублей в месяц за 12 занятий, но из них проводят только 9–10.

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