Космическая охота за головами в первом трейлере адаптации аниме «Ковбой Бибоп»

Стрим-сервис Netflix выпустил официальный трейлер вестерна «Ковбой Бибоп». Премьера сериала состоится 19 ноября.
Картина рассказывает о трех космических охотниках за головами, которые пытаются сбежать от прошлого. Наемники Спайк Шпигель, Джет Блэк и Фэй Валентайн объединяются в команду и начинают выслеживать самых опасных преступников Солнечной системы.
«Но после всех передряг прошлое все равно их настигнет», — сообщается в описании к ролику.
Главные роли исполнили Джон Чо, Мустафа Шакир и Даниэлла Пинеда. Также в актерский состав попали Алекс Хасселл, Елена Сатине, Люси Карри, Блессинг Мокголоа и другие.
В первом сезоне будет десять эпизодов. Его покажут 19 ноября. 21 октября на Netflix вышли все эпизоды оригинального аниме.
«Ковбой Бибоп» — это адаптация одноименного аниме от студии Sunrise. Впервые сериал вышел в апреле 1998 года, а действие картины происходит в 2071 году на нескольких планетах Солнечной системы. В начале века японские режиссеры уже выпускали два полнометражных анимационных фильма по мотивам аниме. Например, в 2001 году вышел «Ковбой Бибоп» от Синъитиро Ватанабэ.