Космическая охота за головами в первом трейлере адаптации аниме «Ковбой Бибоп»

Стрим-сервис Netflix выпустил официальный трейлер вестерна «Ковбой Бибоп». Премьера сериала состоится 19 ноября.

Картина рассказывает о трех космических охотниках за головами, которые пытаются сбежать от прошлого. Наемники Спайк Шпигель, Джет Блэк и Фэй Валентайн объединяются в команду и начинают выслеживать самых опасных преступников Солнечной системы.

«Но после всех передряг прошлое все равно их настигнет», — сообщается в описании к ролику.