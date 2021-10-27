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Владимир Кехман станет гендиректором МХАТ им. Горького. И покинет Новосибирский театр оперы и балета

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:49

Владимир Кехман уйдет с поста худрука Новосибирского театра оперы и балета, так как был назначен на должность гендиректора МХАТ имени Горького. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.

Новым художественным руководителем Новосибирского театра оперы и балета станет Дмитрий Юровский. Кехман же сосредоточится на новой работе. Кроме того, он останется худруком Михайловского театра.

В МХАТ имени Горького Кехман займется стабильным развитием учреждения, поддержанием трудовых взаимоотношений в коллективе и созидательной творческой атмосферы, отметили в министерстве.

«Благодаря накопленному опыту Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ имени Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте», — добавили в ведомстве.

Кехман выступал художественным руководителем Новосибирского театра оперы и балета с конца 2017 года, а еще до того, с марта 2015 года, он занял там должность гендиректора. В этот период он был замешан в скандале с банкротством.

В 2019 году Кехман также подключился к строительству новой сцены Пермского театра оперы и балета. В связи с этим «Афиша Daily» подробно рассказывала о его деятельности на руководящих постах.

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