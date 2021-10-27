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Парламентская комиссия Бразилии обвинила президента страны в девяти преступлениях

Виктория Шанина
Сегодня в 14:57

Комиссия Федерального сената Бразилии по расследованию деятельности правительства в борьбе с пандемией коронавируса обвинила президента страны Жаира Болсонару в совершении девяти преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад комиссии, подводящий итог шестимесячной работы парламентариев.

В частности, Болсонару вменяется нарушение санитарных мер предосторожности, подстрекательство к совершению преступлений и содействие распространению эпидемии, повлекшей смерть более 600 тыс. человек в Бразилии. Кроме того, он обвиняется в шарлатанстве, нарушении порядка расходования бюджетных средств, попустительстве и коррупции.

Согласно докладу, президент практически никогда не появлялся на публике в защитной маске, игнорировал режим самоизоляции, пропагандировал использование препаратов с недоказанной эффективностью для профилактики и лечения COVID-19, скептически относился к вакцинации и так и не добился закупки индийской вакцины Covaxin.

Парламентарии уверены, что Жаир Болсонару нарушает конституционные права граждан и не соответствует требованиям занимаемой должности. Подобные преступления могут стать основанием для начала процедуры импичмента.

Федеральный сенат Бразилии созвал специальную комиссию для расследования деятельности правительства страны по борьбе с пандемией коронавируса в апреле. Президент неоднократно критиковал работу комиссии, заявляя, что у нее нет доказательств противоправных действий правительства.

Жаир Болсонару выступал против карантина, не соблюдал социальную дистанцию и появлялся на публике без средств защиты, в июле он заразился коронавирусом. На данный момент Бразилия находится на третьем месте по числу заражений в мире, от последствий ковида умерли более 605 тыс. человек.

В начале октября в стране прошла общенациональная акция протеста левых сил против Болсонару — пятая с мая этого года. Демонстранты недовольны политикой президента в отношении пандемии коронавируса и требуют импичмента. Большинство плакатов и лозунгов были посвящены жертвам пандемии, задержкам в закупке вакцин, безработице, голоду и высоким ценам на газ и топливо.

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ИТАР-ТАСС
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