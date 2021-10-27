Суд Петербурга обязал закрасить граффити с портретом Даниила Хармса на улице Маяковского

Дзержинский районный суд Петербурга обязал закрасить граффити с изображением Даниила Хармса на фасаде здания на улице Маяковского. Стрит-арт в суде назвали несанкционированным рисунком, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

Местные жители добивались сохранения портрета Хармса. Они собрали подписи соседей и запустили петицию на сайте Change.org, адресованную губернатору Александру Беглову, — ее успели подписать 28 969 человек.

В петиции предлагается сохранить и узаконить граффити с Даниилом Хармсом. Ее авторы уверены, что портрет писателя «соответствует архитектурному и архитектурно-градостроительному облику Петербурга».

«Даниил Хармс был истинным ленинградцем, петербуржцем, поэтому совершенно несправедливо, что его память в городе никак не увековечена, кроме как мемориальной табличкой и небольшой улицей в Красногвардейском районе, которая названа в честь поэта. Фигура Хармса — писателя международного масштаба — могла бы стать одним из брендов Петербурга», — сообщается в описании к петиции.

Изображение Хармса появилось на фасаде дома 11 по улице Маяковского в 2016 году. Его авторы — уличные художники Паша Кас и Павел Мокич, а куратор — проект Rush X. Портрет был создан к 74-летию со дня смерти писателя.

По информации издания «Бумага» депутаты Петербурга обсуждают законопроект о легализации граффити с конца 2018 года. Пока этого не произошло, и свежие стрит-арты закрашивают через сутки, а иногда и через несколько часов, после появления. В их числе граффити «Новейшая теория времени» с переосмыслением цитаты патриарха Кирилла, рисунок «Сказка» о России и Беларуси от арт-группы «Явь», «Женская власть» на Боровой улице, поп-иты «Скрепы», «Стресс» и «Россия» и другие.