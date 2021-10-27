Signal объявил даты проведения фестиваля в 2022 году

Фестиваль электронной музыки и архитектуры Signal объявил даты на 2022 год. Он пройдет с 18 по 21 августа. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Местом проведения станет уже излюбленная территория арт-парка «Никола-Ленивец» в Калужской области. В 2022 году команда фестиваля обещает исследовать его новые территории.

«Впереди — новый арт-колл, новые программы кемпов и саб-ивентов, музыкальная резиденция, летний лагерь волонтеров Signal», — отмечают организаторы.

Первая партия билетов уже поступила в продажу. Стандартный билет на 4 дня стоит 8000 рублей, на четырех человек — 30 тыс.

19–22 августа этого года Signal отпраздновал свое пятилетие. Ивент собрал 15 тыс. гостей и 130 артистов, которые выступали на пяти сценах — Signal, Möbius, Prizma, Meadow, новой Rodnya и площадке-галерее WIP.