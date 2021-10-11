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Мудрости Павла Дурова, памятник Эдуарду Лимонову и другие новости дня

Денис Ламехов
Сегодня в 20:52

В России выявили 29 409 новых случаев COVID-19 — это второй по величине показатель за всю пандемию. За сутки умерли 957 пациентов.

В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус в ТЦ и МФЦ. Чтобы пройти тест, нужен паспорт или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при его наличии.

С 15 ноября в Ленинградской области ужесточат коронавирусные ограничения. В общественных местах нужно будет показывать QR-коды, а сотрудникам всех организаций — привиться или предоставить медотвод.

Учительнице биологии школы при Консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге пришлось уволиться из‑за инстаграм-блога о секспросвете. На странице была пометка «18+», но возмущение родителей это не остановило.

Павел Дуров поделился традиционной мудростью на день рождения: назвал три, на его взгляд, недооцененные и семь переоцененных вещей. Для пользователей это стало поводом для новых мемов.

Писателю и политику Эдуарду Лимонову установили памятник (где он с арматурой в руке) на Троекуровском кладбище Москвы. Поставить его над могилой было последней волей Лимонова.

Кафе благотворительного проекта «Ночлежка» откроется в петербургском «Бертгольд-центре». Там будут работать жильцы реабилитационных приютов.

LEGO перестанут ставить на свои конструкторы маркировку «для девочек» и «для мальчиков». Товары на сайте будут разделять по «точкам интереса».

Tesla открыла свое первое производство в Европе — оно разместилось в Берлине. В честь открытия Илон Маск устроил масштабную вечеринку с танцующими роботами, аттракционами, игровыми автоматами и фургонами с вегетарианской едой.

Пол Маккартни назвал Джона Леннона инициатором распада The Beatles. Ранее считалось, что группа закончила существование из‑за самого Маккартни.

Билл Мюррей рассказал, что новый фильм Уэса Андерсона получит название «Астероидный город». Сам актер играет в нем вместе с Тильдой Суинтон, съемки уже стартовали.

Netflix опубликовал первый трейлер третьего сезона шоу «Нарко: Мексика». Премьера — 5 ноября.

С 21 по 31 октября в Москве пройдет фестиваль короткометражек Shnit Worldwide Shortfilmfestival. На нем покажут более 50 короткометражек со всего мира, отдельная секция посвящена российскому кино. Подробная программа — здесь.

Поп-ап-фестиваль Sound Up проведет 12 октября концерт-перформанс под названием «Silence». Он посвящен феномену тишины в музыке.

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