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Международный фестиваль короткометражек shnit Worldwide Shortfilmfestival объявил программу 2021-го

Виктория Шанина
Сегодня в 17:00

Программа международного фестиваля короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival в 2021 году традиционно включает национальный конкурс Made in Russia, международный конкурс и внеконкурсные подборки — комедии, экспериментальное кино. Мероприятие пройдет с 21 по 31 октября в Москве, рассказали «Афише Daily» представители ивента.

Конкурс разделен на две программы — Worldwide Competition, которая параллельно будет показана еще в шести странах фестиваля (Швейцарии, Аргентине, Гонконге, Египте, Коста-Рике и ЮАР), и разделенная на четыре цветовых блока программа, которая будет показана только в России.

В Worldwide Competition вошли отобранные международными жюри фестиваля лучшие 18 короткометражек со всего мира. Среди них «Преступники» о запретной любви в турецком городе, «Мои друзья» о любовном треугольнике в Мельбурне, социальная чилийская драма о мечте вернуться на родину «Мти», история о различиях индийской и американской культур «Анита» и другие.

В цветовых блоках будет показан 21 короткометражный фильм. Среди поднятых в картинах тем — различные модели маскулинности («Титан», «Акушер», «Страйк», «А вот и принц»), угнетение женщин («Нина», «Аня») и кризис в семье («Тонущие корабли», «Печальный понедельник»). Жанры варьируются от научной и спекулятивной фантастики («Момент», «Мир без кризиса», «Рука в руке») до комедийных скетчей («Когда я взорвусь», «Книга», «Снорри»).

Также в программу попали анимационные фильмы «Последний матадор», «Бенцтаун», «Камешек в ботинке» и «После родов». Некоторые из работ приняли участие в знаковых мировых смотрах, например кинофестивале в Торонто («Сильный сын»), и были номинированы на такие премии, как «Оскар» («Комната писем») и «Сезар» («Атомное приключение»).

Вне конкурса будет показано пять комедийных фильмов из Бельгии, США, Германии и Великобритании в рамках программы Comedy. В том числе «Хлюп», «Дела искусства», «Когда я взорвусь», «Коллеги» и «Кадры».

Внеконкурсная программа экспериментального кино Experiments включит короткометражки из семи стран. Среди них — участники Берлинале («Вадим на прогулке») и «Сандэнса» («Четыре элемента»), фестивалей в Энн-Арборе («13») и Локарно («Конец страданий (Предложение)»).

Зарубежные фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами, российские фильмы — с английскими субтитрами. Полную программу, расписание показов и билеты можно найти по ссылке.

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