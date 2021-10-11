В сети раскритиковали советы Дурова. И предложили свои списки недооцененных и переоцененных вещей

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров в день своего 37-летия поделился списком из трех, на его взгляд, недооцененных и семи переоцененных вещей. Среди первых он назвал сон, природу и одиночество. По его мнению, сон укрепляет иммунитет, природа «биологически создана, чтобы чувствовать себя в ней хорошо», а одиночество позволяет совершать «духовные и интеллектуальные прорывы».
К переоцененным предприниматель отнес: большие города (источник загрязнения и преступности), рестораны (наименее эффективный способ питаться, лучше готовить дома), жаркую погоду (повышает риск заболеть раком и приводит к расслабленному поведению), моду (дорогое и ненужное стремление соответствовать меняющимся трендам), недвижимость (сомнительная инвестиция), социальные сети (непрерывный поток мусора) и советы знаменитостей (нужно полагаться на науку и мнения экспертов).
В сети принялись шутить над мудростями бизнесмена. Ведь их последний пункт прямо говорит — следовать им не стоит (Дуров все-таки знаменитость, а не ученый или эксперт в психологии).
Некоторые посчитали советы слишком очевидными (за подобное раньше критиковали «МакКомбо» от Насти Ивлеевой).
Кто‑то вспомнил про недавний опрос Дурова, который намекал: если бы бот «Умного голосования» не заблокировали, Telegram мог бы прекратить работу в России. За удаление «агитационных ботов» основателю Telegram приходилось объясняться.
На советы Дурова обратил внимание твиттер-аккаунт группы «Би-2». Его расстроило, что бизнесмен считает переоцененными «Большие города» (у коллектива есть песня, которая начинается с таких слов).
Часть пользователей предложила Дурову собственные списки недооцененных и переоцененных вещей.
Мудрости от владельца Telegram на его день рождения уже стали традицией. В прошлом году он дал советы, как выглядеть моложе (там тоже было про пользу сна, а еще про отказ от алкоголя).