В сети раскритиковали советы Дурова. И предложили свои списки недооцененных и переоцененных вещей

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров в день своего 37-летия поделился списком из трех, на его взгляд, недооцененных и семи переоцененных вещей. Среди первых он назвал сон, природу и одиночество. По его мнению, сон укрепляет иммунитет, природа «биологически создана, чтобы чувствовать себя в ней хорошо», а одиночество позволяет совершать «духовные и интеллектуальные прорывы».

К переоцененным предприниматель отнес: большие города (источник загрязнения и преступности), рестораны (наименее эффективный способ питаться, лучше готовить дома), жаркую погоду (повышает риск заболеть раком и приводит к расслабленному поведению), моду (дорогое и ненужное стремление соответствовать меняющимся трендам), недвижимость (сомнительная инвестиция), социальные сети (непрерывный поток мусора) и советы знаменитостей (нужно полагаться на науку и мнения экспертов).

В сети принялись шутить над мудростями бизнесмена. Ведь их последний пункт прямо говорит — следовать им не стоит (Дуров все-таки знаменитость, а не ученый или эксперт в психологии).