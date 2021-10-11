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В Москве запустили бесплатное тестирование на коронавирус в ТЦ и МФЦ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:57

В десяти общественных местах Москвы и десяти МФЦ появилось бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Об этом сообщается на сайте столичного Департамента здравоохранения.

Тест можно будет сдать в ГУМе, ЦУМе, торговых центрах «Рио», «Л-153», «Ереван Плаза», «Калейдоскоп», «Океания», «Щука» и в фуд-молле «Депо», а также в десяти центрах «Мои документы».

Чтобы пройти тестирование, с собой нужно взять паспорт или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС (при наличии). Если экспресс-тест окажется положительным, то человека попросят остаться дома до получения СМС-сообщения с результатом ПЦР-теста, которое придет по СМС и появится в электронной медкарте.

Если ПЦР-тест подтвердит заболевание, то к пациенту домой придет врач из поликлиники, назначит лечение и выдаст необходимые препараты.

В департаменте советуют пройти тестирование перед поездкой к пожилым родственникам. На экспресс-тест уходит около 15 минут, однако его результат, отмечают в ведомстве, не означает постановку диагноза, а лишь показывает вероятность заболевания.

«Экспресс-тестирование на COVID-19 проводилось в Москве в тестовом режиме с июля. Они показали свою эффективность: в 85% случаев экспресс-тест совпадает с ПЦР, а доля ложноположительных, по итогам исследования в рамках пилотного проекта, составила всего 2%», — заявили там.

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