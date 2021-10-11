Учительнице из Петербурга пришлось уволиться из‑за инстаграм-блога о секспросвете

Учительница биологии школы при Консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге Ольга Щеголева уволилась, после того как родители учеников нажаловались руководству на ее инстаграм-блог. В нем она рассказывала для взрослых о секс-просвещении, пишет «Фонтанка».

Щеголева вела страничку в соцсети в свободное от работы время. «Я работаю только со взрослыми, половое просвещение взрослых позволяет растить здоровых детей. Это позволяет предотвратить насилие», — сказала она.

В блоге бывшая преподавательница рассказывала о секспросвете, отношениях с телом и как защитить ребенка от сексуализированного насилия.

При этом Щеголева поставила маркировку 18+ и установила соответствующие возрастные фильтры среди подписчиков. «Я сделала все по закону, что от меня требуется для защиты детей от травмирующей информации. Все, что предлагает мне платформа инстаграм», — отметила она.

Однако после возмущения родителей администрация школы сочла, что «не подобает учителю вести такую деятельность», и поставила перед ней выбор — продолжать преподавать или вести блог. Щеголева выбрала второе и написала заявление об увольнении по собственному желанию.

По данным издания, блогу в инстаграме полтора года. Щеголева работала в школе с сентября без каких‑либо нареканий.

После подачи заявления Щеголева закрыла аккаунт. В пресс-службе школы при Консерватории имени Римского-Корсакова подтвердили информацию о ее увольнении, но отметили, что она сделала это «по собственному желанию».

Ольга Щеголева — один из авторов проекта «Не стыдно» и один из экспертов проекта «Секспросвет 18+», основанный друзьями фем-блогера Татьяны Никоновой. В описании ее профиля на «Яндекс.Кью» написано: «Я биолог для взрослых. Учу взрослых общаться с детьми на интимные темы. Учу людей знаниям о своем теле и психике».

8 октября из московской школы уволился учитель математики Георгий Миррор, после того как родители учеников обнаружили на его страницах в соцсетях БДСМ-контент. Они надавили на администрацию школы и обратились в полицию, но Миррор намерен после завершения полицейской проверки подать иск о клевете и препятствовании трудовой деятельности.