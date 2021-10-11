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Ленинградская область вводит систему QR-кодов с 15 ноября

Денис Ламехов
Сегодня в 18:46

С 15 ноября в Ленинградской области ужесточат коронавирусные ограничения. Об этом говорится в постановлении губернатора Александра Дрозденко.

При посещении общественных мест будет необходимо показывать QR-коды о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, полученный не более трех дней назад. Без этого не удастся попасть в театры, кино, цирки, бассейны и фитнес-клубы.

Всем государственным, муниципальным и частным организациям будет необходимо обеспечить наличие документов о прохождении полного курса вакцинации, медотводе или факте заболевания коронавирусом для 100% сотрудников. В противном случае работники будут обязаны предъявлять отрицательный ПЦР-тест каждые трое суток.

Также сократится численность участников массовых мероприятий. В красной зоне — до 300 человек, в желтой — до 500, в зеленой — до 1000.

В красной зоне сейчас находятся Бокситогорский, Гатчинский, Киришский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский районы и Сосновый Бор. В желтой — Кингисеппский, Кировский, Тосненский, Подпорожский, Приозерский, Волосовский, Лужский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Волховский и Выборгский районы.

За прошедшие сутки в России выявили 29 409 новых случаев COVID-19. Это второй по величине показатель за всю пандемию.

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