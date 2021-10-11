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Пол Маккартни назвал Джона Леннона инициатором распада The Beatles

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:07

Бывший участник The Beatles Пол Маккартни рассказал в программе «This Cultural Life», что инициатором распада легендарной группы был Джон Леннон. Цитаты музыканта привел The Guardian.

Раньше Маккартни говорил, что из‑за него распались The Beatles. Однако сейчас певец уверяет, что не он «спровоцировал раскол, это был наш Джонни».

Вспоминая «самый трудный период в своей жизни», Маккартни признался, что хотел бы, чтобы группа и дальше продолжала существовать, тем более что после всего восьми лет совместной работы они все еще создавали «довольно хорошие вещи».

«Это была моя группа, это была моя работа, это была моя жизнь, поэтому я хотел, чтобы она продолжалась», — сказал Маккартни.

Музыкант заключает, что, если бы Леннон не ушел, музыкальный путь группы мог бы быть намного длиннее, и связывает его уход из коллектива с завязавшимися отношениями с Йоко Оно. «Джон всегда хотел как бы вырваться из общества, потому что, знаете, его воспитывала тетя Мими, которая была довольно властной женщиной, поэтому он всегда стремился вырваться», — предположил он.

Полная версия интервью Пола Маккартни выйдет 23 октября. Вместе с этим он представит свою новую книгу «The Lyrics», в которой собраны тексты неизданных песен The Beatles и Wings.

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