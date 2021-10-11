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Grigory Sverdlin/Facebook
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Кафе «Ночлежки» откроется в петербургском «Бертгольд-центре»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:57

Благотворительная организация «Ночлежка» нашла помещение под кафе, где будут работать ее подопечные, — им станет петербургская локация «Бертгольд-центр». На поиски ушло три месяца, рассказал в своем фейсбуке глава организации Григорий Свердлин.

Договор с площадкой уже заключен: 200 квадратных метров полноценно передадут «Ночлежке» 1 ноября. Тогда же начнется ремонт помещения.

«Мы сейчас готовим дизайн-проект, все считаем и на всем экономим, но понятно, что деньги все равно понадобятся. Поддержать всю эту безумную затею можно по ссылке в первом комментарии», — написал Свердлин.

В кафе будут работать жильцы реабилитационных приютов. Григорий Свердлин рассказывал, что такой формат общепита он увидел в Оксфорде и Лондоне. Бывшие бездомные в пока еще безымянном кафе проходят 3–4 месяца стажировки на позициях официантов, помощников повара, а также занимаются закупками.

По задумке, после стажировки они смогут устроиться в другие заведения, а на их место встанут другие подопечные «Ночлежки».

«15–20 человек в год получат так новую профессию и вернутся к обычной жизни. Думаю, кто стажер, а кто постоянный сотрудник, вы даже не поймете. А вся прибыль от кафе будет идти, конечно же, на работу приютов», — отметил директор «Ночлежки».

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