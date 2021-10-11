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Lego избавится от гендерной предвзятости в своих конструкторах

Виктория Шанина
Сегодня в 13:11

Lego объявила о начале работы над устранением гендерных стереотипов в своих игрушках. Такое решение было принято после исследования, проведенного институтом Джины Дэвис по гендерным вопросам в СМИ, пишет The Guardian.

В результате опроса оказалось, что 71% мальчиков боятся играть с тем, что они назвали «игрушками для девочек». Респондентам кажется, что в этом случае над ними будут смеяться. При этом девочки более уверенно играют с разными товарами.

Исполнительный директор института Мадлен Ди Нонно объяснила это тем, что мужское поведение в обществе ценится выше. «Пока люди не признают, что поведение и деятельность, традиционно называемые женскими, являются такими же ценными или важными, родители и дети не примут их», — сказала она.

Ди Нонно добавила, что «родители больше боятся, что их сыновей, а не дочерей, будут дразнить за то, что они играют с игрушками, связанными с другим полом».

Исследование указывает на то, что мальчиков чаще поощряли заниматься спортом, а девочек — танцами, модой и выпечкой. В опросе приняли участие более семи тысяч респондентов из Китая, Чехии, Японии, Польши, России, Великобритании и США.

Чтобы избавиться от стереотипов в своих конструкторах в Lego перестанут маркировать игрушки «для девочек» и «для мальчиков», на сайте товары будут разделять по «точкам интереса». По словам директора по продуктам и маркетингу Lego Group Джулии Голдин, появятся наборы, которые поощрят мальчиков к «женскому» поведению.

«Наша работа сейчас заключается в том, чтобы поощрять мальчиков и девочек играть с наборами, которые, возможно, традиционно рассматривались как „не для них“», — заявила Джулия Голдин.

В мае Lego представила свой первый ЛГБТК+ набор конструктора. В него вошли 11 разноцветных фигурок, включая цвета исходного радужного флага и несколько дополнительных. Бледно-голубой, белый и розовый представляют транс-сообщество, а черный и коричневый подчеркивают разнообразие оттенков кожи.

В сентябре компания выпустила конструктор в коллаборации с Netflix. Бренды посвятили его популярному в Европе реалити-шоу «Queer Eye».

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