Монумент выполнен московским скульптором Михаилом Баскаковым еще при жизни Лимонова. Установить над могилой эту скульптуру было последней волей писателя.

Писателю и основателю незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарду Лимонову установили памятник на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщает агентство Regnum.

На памятнике Лимонов изображен с арматурой в руке. Он положительно отзывался об этом образе, называл монумент «очень хорошим и злым», отражающим его как «агрессивного человека».

Эдуард Лимонов (настоящая фамилия Савенко) умер 17 марта 2020 года в возрасте 77 лет. При жизни получил популярность благодаря романам «Это я, Эдичка», «Дневник неудачника», «Подросток Савенко» и другим. Вел активную политическую деятельность. «Афиша Daily» публиковала текст Глеба Кириенкова «Прощание с нарциссом: памяти Эдуарда Лимонова».