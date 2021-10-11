Писателю и основателю незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарду Лимонову установили памятник на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщает агентство Regnum.
Монумент выполнен московским скульптором Михаилом Баскаковым еще при жизни Лимонова. Установить над могилой эту скульптуру было последней волей писателя.
На памятнике Лимонов изображен с арматурой в руке. Он положительно отзывался об этом образе, называл монумент «очень хорошим и злым», отражающим его как «агрессивного человека».
Эдуард Лимонов (настоящая фамилия Савенко) умер 17 марта 2020 года в возрасте 77 лет. При жизни получил популярность благодаря романам «Это я, Эдичка», «Дневник неудачника», «Подросток Савенко» и другим. Вел активную политическую деятельность. «Афиша Daily» публиковала текст Глеба Кириенкова «Прощание с нарциссом: памяти Эдуарда Лимонова».