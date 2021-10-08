перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В «СПИД.Центре» презентуют книгу Рут Кокер Беркс «Все мои ребята» 16:57
Sound UP проведет концерт-перформанс «Silence» о феномене тишины в музыке 16:19
В афганской мечети прогремел взрыв во время молитвы. Погибли не менее 50 человек 16:14
Пресс-материалы
В следующие выходные в ДК «Рассвет» пройдет ярмарка нон-фикшен-книг 15:52
Мемы про Дрейка вернулись! Его вновь выставляют мягкотелым и не очень классным парнем 15:06
Джеймс Блейк выпустил новый альбом, на котором появляются певица SZA и рэпер J.I.D 15:03
Лев Лещенко выступит с программой «Верните мне мой 1977» на сцене «Главклуба» 14:48
Режиссер «Игры в кальмара» назвал главных героев сериала своими внутренними клонами 14:42
LOGAN WEAVER/Unsplash
Российские и канадские продюсеры снимут документалку про хоккейное соперничество двух стран в 1972-м 13:57
«Закрытый показ» с Александром Гордоном вернется на Первый канал 13:52
YouTube перестанет монетизировать контент, связанный с отрицанием изменения климата 13:46
«Евровидение-2022» пройдет в Турине Обновлено в 13:10
В Калифорнии запретили снимать презерватив во время секса втайне от партнера 13:00
На аукционе Sotheby’s выставили очки с линзами из алмазов и изумрудов со времен Великих Моголов 12:27
NobelPrize/Twitter
Нобелевскую премию мира получили главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и журналистка Мария Ресса 12:06
В России установлен новый антирекорд по смертности от ковида — 936 человек за сутки 11:54
Американская атомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом 11:10
Group-IB подтвердила факт взлома сайта The Bell и фейковую рассылку с призывом бойкотировать выборы 11:06
Лига безопасного интернета попросила СК и МВД проверить несколько песен на пропаганду терроризма 10:12
Universal Pictures/YouTube
Пять девушек спасают мир от катастрофы под «Run This» в трейлере боевика «Код 355» 10:06
Отключить рекламу

Sound UP проведет концерт-перформанс «Silence» о феномене тишины в музыке

Виктория Шанина
Сегодня в 16:19

Поп-ап-фестиваль Sound UP открывает сезон в Театре Маяковского концертом «Silence» в принципиально новом формате. Исполнители и слушатели в этот вечер поменяются местами: первые расположатся в партере, а вторые будут слушать произведения со сцены, рассказали «Афише Daily» организаторы ивента.

Главной темой перформанса станет феномен тишины в музыке. Что это такое? Как тишину воспринимали музыканты разных эпох? Как они с ней работали? Какой диалог они вели с ней? Означает ли она тотальную беззвучность? Какие фигуры умолчания скрывает тишина и какие смыслы роятся в ее пространстве? На все эти вопросы зрители смогут ответить себе в ходе концерта.

Куратором мероприятия станет композитор Дмитрий Курляндский. А музыканты оркестра Sound UP исполнят сочинения Джона Кейджа, Вольфганга Амадея Моцарта, Йозефа Гайдна, Антона фон Веберна, Сергея Загния и самого Курляндского.

Также для зрителей подготовят видеоперформанс диджитал-арт-дуэта 404.zero и литературный перформанс от музыковеда и критика Ярослава Тимофеева.

Концерт-перформанс «Silence» пройдет 16 октября в четыре сессии. Первая начнется в 18.30. Купить билеты можно по ссылке.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Вольфганг Моцарт
Дмитрий Курляндский
Йозеф Гайдн
Сергей Загний
Ярослав Тимофеев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить