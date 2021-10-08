Sound UP проведет концерт-перформанс «Silence» о феномене тишины в музыке

Поп-ап-фестиваль Sound UP открывает сезон в Театре Маяковского концертом «Silence» в принципиально новом формате. Исполнители и слушатели в этот вечер поменяются местами: первые расположатся в партере, а вторые будут слушать произведения со сцены, рассказали «Афише Daily» организаторы ивента.

Главной темой перформанса станет феномен тишины в музыке. Что это такое? Как тишину воспринимали музыканты разных эпох? Как они с ней работали? Какой диалог они вели с ней? Означает ли она тотальную беззвучность? Какие фигуры умолчания скрывает тишина и какие смыслы роятся в ее пространстве? На все эти вопросы зрители смогут ответить себе в ходе концерта.