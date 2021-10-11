Билл Мюррей: новый фильм Уэса Андерсона будет называться «Астероидный город»

Новый фильм Уэса Андерсона получит название «Астероидный город» («Asteroid City»). Об этом рассказал Билл Мюррей на кинофестивале в Лондоне, пишет Screen Daily.

Актер отметил, что съемки проходят в Испании, недалеко от Мадрида. Сюжет не будет связан со страной, но другие детали картины пока не раскрываются.

О том, что Мюррей снимется в следующей картине Андерсона, стало известно в июле, его партнершей по проекту станет Тильда Суинтон. Тогда же к актерскому составу присоединились Эдриен Броди и Том Хэнкс — последний ранее не работал с режиссером.

Позже создатели объявили о включении в актерский состав Марго Робби, Скарлетт Йоханссон и Тони Револори, сыгравший портье в фильме «Отель „Гранд Будапешт“» режиссера.

«Это обычный актерский состав. Мы снимаем его [фильм] в Испании, примерно в 45 минутах от Мадрида. Там весело, мы хорошо проводим время», — сказал Мюррей.

В начале лета в Чинчоне, небольшом городке к юго-востоку от Мадрида, начали строить декорации для фильма. Они, по свидетельствам очевидцев, напоминают пустынный пейзаж в духе классических вестернов.