Илон Маск устроил вечеринку в честь открытия завода Tesla в Берлине. С рейвом и танцующими роботами!

В субботу, 9 октября, Tesla открыла свою первую «Гигафабрику» в Европе — она разместилась на юго-восточной окраине Берлина, в районе Берлин-Бранденбург. Как пишет Reuters, первые автомобили должны сойти с конвейера завода уже в следующем месяце.

Гендиректор Tesla Илон Маск рассчитывает получить разрешение на производство на новом объекте в ближайшие недели. По его словам, в день планируется собирать 5 000 «или, надеюсь, 10 000» автомобилей. А к концу года запустить в производство и аккумуляторные батареи.

Одновременная сборка автомобилей и батарей для них — отличительная черта «Гигафабрик». Первый такой объект появился в Неваде в 2016 году. Второй завод, расположенный в Буффало, штат Нью-Йорк, производит солнечные батареи для автомобилей Tesla и частных домов. Третья «Гигафабрика» в Шанхае выпустила первую Tesla в конце 2019 года. У компании уже есть европейский завод, в Нидерландах, но он занимается лишь сборкой машин.

В честь открытия нового завода гендиректор Tesla устроил «Гигафест» — масштабную вечеринку с техно-музыкой, танцующими роботами, аттракционами, игровыми автоматами и фургонами с вегетарианской едой.

Сперва посетителям устроили экскурсию по цехам фабрики, где роботы-сборщики показали перформанс — станцевали и нарисовали картины.