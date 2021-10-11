Илон Маск устроил вечеринку в честь открытия завода Tesla в Берлине. С рейвом и танцующими роботами!

В субботу, 9 октября, Tesla открыла свою первую «Гигафабрику» в Европе — она разместилась на юго-восточной окраине Берлина, в районе Берлин-Бранденбург. Как пишет Reuters, первые автомобили должны сойти с конвейера завода уже в следующем месяце.
Гендиректор Tesla Илон Маск рассчитывает получить разрешение на производство на новом объекте в ближайшие недели. По его словам, в день планируется собирать 5 000 «или, надеюсь, 10 000» автомобилей. А к концу года запустить в производство и аккумуляторные батареи.
Одновременная сборка автомобилей и батарей для них — отличительная черта «Гигафабрик». Первый такой объект появился в Неваде в 2016 году. Второй завод, расположенный в Буффало, штат Нью-Йорк, производит солнечные батареи для автомобилей Tesla и частных домов. Третья «Гигафабрика» в Шанхае выпустила первую Tesla в конце 2019 года. У компании уже есть европейский завод, в Нидерландах, но он занимается лишь сборкой машин.
В честь открытия нового завода гендиректор Tesla устроил «Гигафест» — масштабную вечеринку с техно-музыкой, танцующими роботами, аттракционами, игровыми автоматами и фургонами с вегетарианской едой.
Сперва посетителям устроили экскурсию по цехам фабрики, где роботы-сборщики показали перформанс — станцевали и нарисовали картины.
Илон Маск приехал на фестиваль со своей матерью. Поднявшись на сцену, он зачитал со смартфона приветственную речь на немецком языке: пообещал открыть на территории завода рейв-клуб и пивоварню. Закончил выступление предприниматель словами: «Сейчас начнется рамбазамба до самой ночи. Берлин-Бранденбург рулит!».
За музыку на вечеринке отвечал Борис Брейча. Под его биты танцевали не только люди, но и роботы в парке около фабрики.
Разрешение на строительство фабрики под Берлином местные власти предоставили Tesla два года назад в порядке исключения. Сейчас работы почти завершены, несмотря на протесты части местных жителей и экологических организаций, которые считают, что производство может нанести вред окружающей среде, а подход Маска идет вразрез с немецкой деловой культурой.
Для проведения ивента пришлось получать разрешение от местных властей на обход коронавирусных ограничений. Techcrunch считает, что мероприятие выглядит как попытка завоевать доверие местных жителей. На фест позвали всех живущих на районе — почти 9 тыс. человек. Сколько в итоге пришло, неизвестно. Но судя по видео из соцсетей, все же меньше числа приглашенных.