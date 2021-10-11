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Три недооцененных и семь переоцененных вещей — по мнению Павла Дурова

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:18

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров в честь своего дня рождения поделился с пользователями тремя недооцененными и семью переоцененными вещами. 10 октября предпринимателю исполнилось 37 лет.

В список недооцененных вещей вошли сон, природа и одиночество.


  1. Сон — повышает иммунитет, творческие способности и укрепляет психологическое здоровье.
  2. Природа — это та среда, в которой мы чувствуем себя хорошо, так заложено биологией.
  3. Пребывание в одиночестве дает свободу для совершения духовных и творческих прорывов.

По мнению Дурова, переоцененные людьми вещи — это мегаполисы, жаркая погода, недвижимость и соцсети.


  1. Большие города — это источники загрязнения, преступности и шума. Хорошо иметь доступ к их ресурсам, но лучше жить за их пределами.
  2. Рестораны предлагают самый медленный и наименее эффективный способ перекусить. Готовка дома позволяет придерживаться более здоровой диеты и лучше контролировать ингредиенты.
  3. Солнцепек может привести не только к переутомлению, но и к риску заболевания раком и более быстрому старению. Холодная погода, наоборот, укрепляет дух, тело и разум.
  4. Мода. Бесконечное стремление соответствовать постоянно меняющимся тенденциям — дорого и ненужно. Удобная одежда делает жизнь проще и позволяет концентрироваться для важных вещей.
  5. Недвижимость. Покупка недвижимости часто ограничивает выбор и является сомнительной инвестицией. Аренда дает больше свободы передвижения и изучения различных мест.
  6. Социальные сети. Непрерывный поток мусора в ленте, загромождающего наши умы, плохо сказывается на внутреннем ощущении счастья и креативности. Отказ от этих интернет-сервисов — лучшее, что мы можно сделать в любое время.
  7. Советы знаменитостей. Известные люди часто дают необоснованные советы за пределами своей области знаний. Во всем, что важно в жизни, лучше всего полагаться на точные науки и мнение экспертов.

В свое 33-летие Дуров опубликовал манифест, в котором рассказал, от чего ему пришлось отказаться в жизни как человеку, «кто занимается созиданием».

В 36-й день рождения Дуров поделился советами о том, как выглядеть молодо, несмотря на возраст.

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