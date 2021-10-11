В России выявили 29 409 новых случаев COVID-19. Это второй по величине показатель за всю пандемию

За последние сутки в России зарегистрировали 29 409 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 762 заражения больше, чем вчера. Этот показатель — второй по величине за все время пандемии и максимум в 2021 году, больше было только 24 декабря прошлого года.

В Москве число новых случаев увеличилось с 4610 до 5002. Следом по заболеваемости идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Башкортостан и Свердловская область.