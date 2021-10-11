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В России выявили 29 409 новых случаев COVID-19. Это второй по величине показатель за всю пандемию

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:48

За последние сутки в России зарегистрировали 29 409 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 762 заражения больше, чем вчера. Этот показатель — второй по величине за все время пандемии и максимум в 2021 году, больше было только 24 декабря прошлого года.

В Москве число новых случаев увеличилось с 4610 до 5002. Следом по заболеваемости идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Башкортостан и Свердловская область.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 804 774 . За последние сутки выздоровело 15 460 пациентов, за все время — 6 873 579. За сутки умерло 957 человек, за весь период — 217 372.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 236,6 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (43,7 млн), на втором — Индия (33,9 млн), на третьем — Бразилия (21,5 млн), на четвертом — Великобритания (8 млн).

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