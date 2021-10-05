перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
СМИ: глава саратовской ФСИН подал в отставку после публикации видео с изнасилованиями заключенных 21:49
Американские ученые изобрели имплант, который поможет в лечении депрессии 21:30
Антоха МС подал в суд на своего продюсера. Он может потерять псевдоним и права на песни 21:07
Шипенко и Пересильд зашли на МКС, Адель анонсировала трек и другие новости дня
20:40 дайджест
В Москве и Петербурге завершился фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva 20:39
Адель анонсировала новый трек «Easy on Me» — первый за шесть лет 19:19
Юлия Пересильд и Клим Шипенко зашли на Международную космическую станцию 19:01
Собянин: в Москве будет внедряться массовое экспресс-тестирование на COVID-19 18:49
В Москве в октябре появится «Колледж перемен» от диджея Лизы Михалевой и художницы Вики Приваловой 18:27
HBO Max/YouTube
Вышел тизер «Миротворца» с Джоном Синой. Это спин-офф «Отряда самоубийц» от Джеймса Ганна 18:11
«Сеанс» проводит распродажу книг. Издательство так борется с «вечным бюджетным дефицитом» 17:36
Улицкая, Ахеджакова и другие деятели культуры обратились в Верховный суд из‑за дела Карины Цуркан 17:30
Музей транспорта Москвы открыл лекторий на ВДНХ, в павильоне «Транспорт СССР» 17:21
HBO Max показал тизер продолжения «Секса в большом городе». Премьера — в декабре 17:11
Marcus Woodbridge/Unsplash
В Белом море тонет судно. На борту находились пять человек Обновлено в 16:50
Нижегородская прокуратура потребовала запретить движение «Мужское государство» 16:21
Mastodon выпустили клип на сингл «Teardrinker» из будущего альбома 16:19
Корабль с Климом Шипенко и Юлией Пересильд состыковался с МКС 16:01
В сети появились видео изнасилований и пыток заключенных в тюремной больнице в Саратове 15:48
NobelPrize/Twitter
Нобелевскую премию по физике присудили за модель климата Земли 15:16
Отключить рекламу
Дайджест

Шипенко и Пересильд зашли на МКС, Адель анонсировала трек и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:40

В России за сутки выявили 25 110 случаев COVID-19. Сергей Собянин заявил, что заболеваемость в Москве пока не достигла пика, но «обстановка непростая», поэтому в городе будет внедряться массовое экспресс-тестирование.

Суд отменил пожизненный запрет на пребывание Идрака Мирзализаде в России. Теперь МВД обязано установить комику «разумный срок» нежелательности его пребывания.

В Оренбургской области на два месяца арестовали подозреваемого в убийстве трех студенток медколледжа. Мужчина признал вину, раскаялся и дал изобличающие его показания.

Нижегородская прокуратура потребовала запретить «Мужское государство». Ответчиком по иску указан основатель движения Владислав Поздняков, который заявляет, что уже год не руководит «этим брендом».

Людмила Улицкая, Лия Ахеджакова и другие деятели культуры написали письмо главе Верховного суда с просьбой пересмотреть приговор Карине Цуркан. Она получила 15 лет колонии по обвинению в шпионаже в пользу Молдовы.

Facebook назвал причину глобального сбоя: дело в ошибочном изменении конфигурации. Об утечке 1,5 млрд данных пользователей в компании ничего не знают.

Журналист Forbes рассказал о возможной энергетической катастрофе в Европе из‑за роста цен на газ и «зеленого перехода». По его словам, в ЕС преждевременно закрыли «надежные, высокоэффективные» угольные электростанции.

Клим Шипенко и Юлия Пересильд отправились на МКС для съемок фильма «Вызов». «Союз МС-19» успешно состыковался со станцией, режиссер и актриса покинули корабль, перейдя на Международную космическую станцию.

Moncler выпустил свои первые духи с запахом, напоминающим спокойную зимнюю погоду. Во флакон встроен LED-экран, на который можно выводить свои надписи.

Адель выпустила тизер нового трека «Easy on Me». Сингл выйдет 15 октября и, возможно, станет частью будущего альбома певицы.

Вышел первый тизер-трейлер сериала «Дом дракона» с Мэттом Смиттом в роли принца Деймона Таргариена. События ленты разворачиваются за 200 лет до финала «Игры престолов».

6 октября в клубе «16 тонн» выступит российская постпанк-группа Manicure. Музыканты презентуют свой первый альбом после семилетнего перерыва.

В концертном зале МДМ пройдет мюзикл «Шахматы» Евгения Писарева. «Афиша» дарит скидку 500 рублей при оплате билетов с помощью VK Pay по ссылке.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
МВД
Forbes
ЕС
МДМ банк
Люди
Адель
Сергей Собянин
Людмила Улицкая
Лия Ахеджакова
Клим Шипенко
Юлия Пересильд
Евгений Писарев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить