Шипенко и Пересильд зашли на МКС, Адель анонсировала трек и другие новости дня

В России за сутки выявили 25 110 случаев COVID-19. Сергей Собянин заявил, что заболеваемость в Москве пока не достигла пика, но «обстановка непростая», поэтому в городе будет внедряться массовое экспресс-тестирование.

Суд отменил пожизненный запрет на пребывание Идрака Мирзализаде в России. Теперь МВД обязано установить комику «разумный срок» нежелательности его пребывания.

В Оренбургской области на два месяца арестовали подозреваемого в убийстве трех студенток медколледжа. Мужчина признал вину, раскаялся и дал изобличающие его показания.

Нижегородская прокуратура потребовала запретить «Мужское государство». Ответчиком по иску указан основатель движения Владислав Поздняков, который заявляет, что уже год не руководит «этим брендом».

Людмила Улицкая, Лия Ахеджакова и другие деятели культуры написали письмо главе Верховного суда с просьбой пересмотреть приговор Карине Цуркан. Она получила 15 лет колонии по обвинению в шпионаже в пользу Молдовы.

Facebook назвал причину глобального сбоя: дело в ошибочном изменении конфигурации. Об утечке 1,5 млрд данных пользователей в компании ничего не знают.

Журналист Forbes рассказал о возможной энергетической катастрофе в Европе из‑за роста цен на газ и «зеленого перехода». По его словам, в ЕС преждевременно закрыли «надежные, высокоэффективные» угольные электростанции.

Клим Шипенко и Юлия Пересильд отправились на МКС для съемок фильма «Вызов». «Союз МС-19» успешно состыковался со станцией, режиссер и актриса покинули корабль, перейдя на Международную космическую станцию.

Moncler выпустил свои первые духи с запахом, напоминающим спокойную зимнюю погоду. Во флакон встроен LED-экран, на который можно выводить свои надписи.

Адель выпустила тизер нового трека «Easy on Me». Сингл выйдет 15 октября и, возможно, станет частью будущего альбома певицы.

Вышел первый тизер-трейлер сериала «Дом дракона» с Мэттом Смиттом в роли принца Деймона Таргариена. События ленты разворачиваются за 200 лет до финала «Игры престолов».

6 октября в клубе «16 тонн» выступит российская постпанк-группа Manicure. Музыканты презентуют свой первый альбом после семилетнего перерыва.

В концертном зале МДМ пройдет мюзикл «Шахматы» Евгения Писарева. «Афиша» дарит скидку 500 рублей при оплате билетов с помощью VK Pay по ссылке.