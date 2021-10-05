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Клим Шипенко и Юлия Пересильд отправились на МКС для съемок фильма «Вызов»

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:05

Режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и группа дублеров отправились на МКС для съемок фильма «Вызов». Прямая трансляция велась на ютьюб-канале «Роскосмос ТВ».

Перед полетом членов экипажа проводили на космодром Байконур под песню группы «Земляне» «Трава у дома». Пожелать удачи приехали их семьи, дети Пересильд и режиссер Алексей Учитель.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» состоялся в 11.55 по московскому времени. За минуту полета он достиг скорости 1000 км/ч и высоты в 17 км.

Через 9 минут корабль вышел на околоземную орбиту. Согласно предварительному плану, экипаж причалит к российскому модулю «Рассвет» в 15.12, а открытие люков произойдет в 17.05.

На МКС Шипенко, Пересильд, Шкаплерова и дублеров Олега Артемьева, Алексея Дудина и Алену Мордовину будут ждать космонавты из России Олег Новицкий и Петр Дубров, из США — Марк Ванде Хай, Шейн Кимбро и Кэтрин Меган МакАртур, из Японии — Акихико Хосидэ, а также француз Том Песке.

На Землю экипаж вернется 17 октября.

Разработкой «Вызова» занимаются Роскосмос и Первый канал. Картина станет первым художественным фильмом, снятым в космосе. Он расскажет о подготовке и полете на космическую станцию девушки-хирурга, которая должна помочь больному космонавту вернуться на Землю.

10 сентября Шкаплеров, Шипенко и Пересильд сдали итоговые экзамены перед полетом, а 19 сентября завершили первую тренировку на Байконуре. За время подготовки они научились вручную причаливать пилотируемый корабль «Союз МС» к российскому сегменту МКС и проводить космические эксперименты.

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