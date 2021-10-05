Клим Шипенко и Юлия Пересильд отправились на МКС для съемок фильма «Вызов»

Перед полетом членов экипажа проводили на космодром Байконур под песню группы «Земляне» «Трава у дома». Пожелать удачи приехали их семьи, дети Пересильд и режиссер Алексей Учитель.

Режиссер Клим Шипенко , актриса Юлия Пересильд , космонавт Антон Шкаплеров и группа дублеров отправились на МКС для съемок фильма «Вызов». Прямая трансляция велась на ютьюб-канале «Роскосмос ТВ».

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» состоялся в 11.55 по московскому времени. За минуту полета он достиг скорости 1000 км/ч и высоты в 17 км.

Через 9 минут корабль вышел на околоземную орбиту. Согласно предварительному плану, экипаж причалит к российскому модулю «Рассвет» в 15.12, а открытие люков произойдет в 17.05.

На МКС Шипенко, Пересильд, Шкаплерова и дублеров Олега Артемьева, Алексея Дудина и Алену Мордовину будут ждать космонавты из России Олег Новицкий и Петр Дубров, из США — Марк Ванде Хай, Шейн Кимбро и Кэтрин Меган МакАртур, из Японии — Акихико Хосидэ, а также француз Том Песке.

На Землю экипаж вернется 17 октября.