Улицкая, Ахеджакова и другие деятели культуры обратились в Верховный суд из‑за дела Карины Цуркан

Авторы подчеркивают, что судебное заседание состоялось в закрытом режиме, общественность не знает всех деталей процесса и доказательств, представленных гособвинением. «Пятнадцать лет лишения свободы женщине за ненасильственное преступление! Обычно такие сроки дают за жесточайшие убийства», — отмечают они и спрашивают, чем оправдан такой срок.

Журналистки, переводчики, писатели и актрисы, в том числе Людмила Улицкая и Лия Ахеджакова, написали открытое письмо председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву, обращая внимание на «суровый приговор» экс-топ-менеджеру « Интер РАО » Карине Цуркан . Ей присудили 15 лет колонии по обвинению в шпионаже в пользу Молдовы.

А если мы имеем дело с судебной ошибкой? Если бы в истории нашей страны не было опыта печально известной сталинской 58-й статьи («измена Родине») и посмертных реабилитаций, возможно, этот 15-летний срок женщине, которая ранее не была замешана ни в чем предосудительном и много лет работала в госкорпорации, не вызвал бы такого шока и удивления.

В письме обращают внимание на судебную статистику: за последние десять лет число приговоров по статьям о госизмене и шпионаже в России возросло в три раза. Под них попадают в том числе ученые, многодетные матери и журналисты.

Авторы письма надеются, что Верховный суд, который «по идее должен защищать гражданина», «скорректирует» решения нижестоящих судов.

«Мы не юристы, мы люди разных профессий, и мы надеемся, что нас услышат и поймут нашу мотивацию. Мы ни в коей мере не хотим вмешиваться в ход судебных процессов, но мы женщины, и наша женская солидарность обязывает нас вступаться за женщин, которые оказываются в тяжелых обстоятельствах», — заключили они.

Цуркан обвиняют в том, что она передавала молдавским спецслужбам информацию о поставках электроэнергии из Россию в Украину. Следствие считает, что она с 2004 года работала на Службу информации и безопасности Республики Молдова под конспиративным псевдонимом Карла. В частности, Цуркан обвиняют в том, что в 2015 году она передала в Молдавию электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества».

Сама Цуркан заявляет, что никогда не контактировала с зарубежными спецслужбами, а документ, в передаче которого ее обвиняют, даже не видела. Находящаяся под стражей уже больше двух лет экс-топ-менеджер считает, что ее преследование организовали, чтобы сместить ее с должности.