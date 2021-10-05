перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Адель анонсировала новый трек «Easy on Me» — первый за шесть лет 19:19
Юлия Пересильд и Клим Шипенко зашли на Международную космическую станцию 19:01
Собянин: в Москве будет внедряться массовое экспресс-тестирование на COVID-19 18:49
В Москве в октябре появится «Колледж перемен» от диджея Лизы Михалевой и художницы Вики Приваловой 18:27
HBO Max/YouTube
Вышел тизер «Миротворца» с Джоном Синой. Это спин-офф «Отряда самоубийц» от Джеймса Ганна 18:11
«Сеанс» проводит распродажу книг. Издательство так борется с «вечным бюджетным дефицитом» 17:36
Улицкая, Ахеджакова и другие деятели культуры обратились в Верховный суд из‑за дела Карины Цуркан 17:30
Музей транспорта Москвы открыл лекторий на ВДНХ, в павильоне «Транспорт СССР» 17:21
HBO Max показал тизер продолжения «Секса в большом городе». Премьера — в декабре 17:11
Marcus Woodbridge/Unsplash
В Белом море тонет судно. На борту находились пять человек Обновлено в 16:50
Нижегородская прокуратура потребовала запретить движение «Мужское государство» 16:21
Mastodon выпустили клип на сингл «Teardrinker» из будущего альбома 16:19
Корабль с Климом Шипенко и Юлией Пересильд состыковался с МКС 16:01
В сети появились видео изнасилований и пыток заключенных в тюремной больнице в Саратове 15:48
NobelPrize/Twitter
Нобелевскую премию по физике присудили за модель климата Земли 15:16
Суд отменил пожизненный запрет Идраку Мирзализаде находиться в России 15:12
Правительство России выделило 1 млрд рублей на контейнеры для раздельного сбора мусора 15:03
Бренд одежды Moncler представил первые духи. Они с ароматом снега, а во флакон встроен LED-экран 14:41
В Оренбуржье арестовали подозреваемого в убийстве трех студенток 14:07
Музыкальный магазин Stellage Store в Москве закрылся. Его затопило из‑за ошибки рабочих 13:58
Отключить рекламу

Улицкая, Ахеджакова и другие деятели культуры обратились в Верховный суд из‑за дела Карины Цуркан

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:30

Журналистки, переводчики, писатели и актрисы, в том числе Людмила Улицкая и Лия Ахеджакова, написали открытое письмо председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву, обращая внимание на «суровый приговор» экс-топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан. Ей присудили 15 лет колонии по обвинению в шпионаже в пользу Молдовы.

Письмо опубликовали на «Эхо Москвы» перед рассмотрением Верховным судом кассационной жалобы Цуркан на приговор Мосгорсуда. Оно назначено на 14 октября.

Авторы подчеркивают, что судебное заседание состоялось в закрытом режиме, общественность не знает всех деталей процесса и доказательств, представленных гособвинением. «Пятнадцать лет лишения свободы женщине за ненасильственное преступление! Обычно такие сроки дают за жесточайшие убийства», — отмечают они и спрашивают, чем оправдан такой срок.

А если мы имеем дело с судебной ошибкой? Если бы в истории нашей страны не было опыта печально известной сталинской 58-й статьи («измена Родине») и посмертных реабилитаций, возможно, этот 15-летний срок женщине, которая ранее не была замешана ни в чем предосудительном и много лет работала в госкорпорации, не вызвал бы такого шока и удивления.
Из письма к главе Верховного суда о деле Цуркан

В письме обращают внимание на судебную статистику: за последние десять лет число приговоров по статьям о госизмене и шпионаже в России возросло в три раза. Под них попадают в том числе ученые, многодетные матери и журналисты.

Авторы письма надеются, что Верховный суд, который «по идее должен защищать гражданина», «скорректирует» решения нижестоящих судов.

«Мы не юристы, мы люди разных профессий, и мы надеемся, что нас услышат и поймут нашу мотивацию. Мы ни в коей мере не хотим вмешиваться в ход судебных процессов, но мы женщины, и наша женская солидарность обязывает нас вступаться за женщин, которые оказываются в тяжелых обстоятельствах», — заключили они.

Цуркан обвиняют в том, что она передавала молдавским спецслужбам информацию о поставках электроэнергии из Россию в Украину. Следствие считает, что она с 2004 года работала на Службу информации и безопасности Республики Молдова под конспиративным псевдонимом Карла. В частности, Цуркан обвиняют в том, что в 2015 году она передала в Молдавию электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества».

Сама Цуркан заявляет, что никогда не контактировала с зарубежными спецслужбами, а документ, в передаче которого ее обвиняют, даже не видела. Находящаяся под стражей уже больше двух лет экс-топ-менеджер считает, что ее преследование организовали, чтобы сместить ее с должности.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Интер РАО ЕЭС
Эхо Москвы
Мосгорсуд
Минэнерго
Люди
Карина Цуркан
Людмила Улицкая
Лия Ахеджакова
Вячеслав Лебедев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить