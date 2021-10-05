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Нижегородская прокуратура потребовала запретить движение «Мужское государство»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:21

Нижегородская прокуратура подала иск в областной суд с требованием запретить незарегистрированное межрегиональное объединение «Мужское государство». На карточку дела на сайте суда обратила внимание «Медиазона»*.

Ответчиками по иску указаны основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков, Игорь Носов и Дмитрий Губанов. Его подал и. о. прокурора Нижегородской области Андрей Гальченко, указав в качестве заинтересованных лиц нижегородское управление Минюста и Роскомнадзор по Приволжскому федеральному округу.

5 октября Поздняков написал в своем телеграм-канале, что «скоро будет суд по признанию „Мужского государства“ экстремистским сообществом». По его словам, «уже как год» он не руководит «этим брендом». Идеолог движения посоветовал новому главе нанять адвоката, «чтобы нечистым на руку правоохранителям было не так просто отрабатывать деньги „Тануки“».

Праворадикальное и женоненавистническое движение «Мужское государство» нападает на активисток. В этом году участники движения атаковали сервис доставки суши «Ёби-доёби» и угрожали его основателю за рекламу с темнокожим актером, а также устроили онлайн-атаку на сеть доставки «Тануки» по той же причине, вдобавок усмотрев пропаганду ЛГБТК-сообщества.

* «Медиазона» внесена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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