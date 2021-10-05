В России за сутки выявили 25 110 случаев COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировали 25 110 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 671 заражение меньше, чем накануне.
В Москве выявили 3287 новых случаев, вчера было на 1123 больше. Следом по заболеваемости идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская, Воронежская и Свердловская области, Пермский край, Ростовская область и Башкортостан.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 637 427. За последние сутки выздоровели 18 568 пациентов, за все время — 6 759 059. За сутки умерли 895 человек, за весь период — 211 696.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 234,8 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (43,3 млн), на втором — Индия (33,8 млн), на третьем — Бразилия (21,4 млн), на четвертом — Великобритания (7,9 млн).