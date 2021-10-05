В России за сутки выявили 25 110 случаев COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировали 25 110 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 671 заражение меньше, чем накануне.

В Москве выявили 3287 новых случаев, вчера было на 1123 больше. Следом по заболеваемости идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская, Воронежская и Свердловская области, Пермский край, Ростовская область и Башкортостан.