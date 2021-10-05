Корабль с Климом Шипенко и Юлией Пересильд состыковался с МКС

Корабль «Союз МС-19» с Климом Шипенко и Юлией Пересильд совершил двойной виток вокруг Земли и состыковался с МКС в ручном режиме. Прямая трансляция велась на ютьюб-канале «Роскосмос ТВ».

При стыковке отказали два комплекта автоматической системы сближения «Курс». Центр управления полетами приказал командиру корабля Антону Шкаплерову перейти на ручное управление. В 15.22 сближение было успешно завершено.