Корабль с Климом Шипенко и Юлией Пересильд состыковался с МКС

Корабль «Союз МС-19» с Климом Шипенко и Юлией Пересильд совершил двойной виток вокруг Земли и состыковался с МКС в ручном режиме. Прямая трансляция велась на ютьюб-канале «Роскосмос ТВ».
При стыковке отказали два комплекта автоматической системы сближения «Курс». Центр управления полетами приказал командиру корабля Антону Шкаплерову перейти на ручное управление. В 15.22 сближение было успешно завершено.
5 октября, в 11.55, режиссер Шипенко, актриса Пересильд, космонавт Шкаплеров и группа дублеров отправились на МКС для съемок фильма «Вызов». За минуту полета «Союз МС-19» достиг скорости 1000 км/ч и высоты в 17 километров, а через 9 минут корабль вышел на околоземную орбиту. На МКС они пробудут 12 дней и 17 октября вернутся обратно.
Разработкой «Вызова» занимаются Роскосмос и Первый канал. Картина станет первым художественным фильмом, снятым в космосе. Он расскажет о подготовке и полете на космическую станцию девушки-хирурга, которая должна помочь больному космонавту вернуться на Землю.