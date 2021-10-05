перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Адель анонсировала новый трек «Easy on Me» — первый за шесть лет 19:19
Юлия Пересильд и Клим Шипенко зашли на Международную космическую станцию 19:01
Собянин: в Москве будет внедряться массовое экспресс-тестирование на COVID-19 18:49
В Москве в октябре появится «Колледж перемен» от диджея Лизы Михалевой и художницы Вики Приваловой 18:27
HBO Max/YouTube
Вышел тизер «Миротворца» с Джоном Синой. Это спин-офф «Отряда самоубийц» от Джеймса Ганна 18:11
«Сеанс» проводит распродажу книг. Издательство так борется с «вечным бюджетным дефицитом» 17:36
Улицкая, Ахеджакова и другие деятели культуры обратились в Верховный суд из‑за дела Карины Цуркан 17:30
Музей транспорта Москвы открыл лекторий на ВДНХ, в павильоне «Транспорт СССР» 17:21
HBO Max показал тизер продолжения «Секса в большом городе». Премьера — в декабре 17:11
Marcus Woodbridge/Unsplash
В Белом море тонет судно. На борту находились пять человек Обновлено в 16:50
Нижегородская прокуратура потребовала запретить движение «Мужское государство» 16:21
Mastodon выпустили клип на сингл «Teardrinker» из будущего альбома 16:19
Корабль с Климом Шипенко и Юлией Пересильд состыковался с МКС 16:01
В сети появились видео изнасилований и пыток заключенных в тюремной больнице в Саратове 15:48
NobelPrize/Twitter
Нобелевскую премию по физике присудили за модель климата Земли 15:16
Суд отменил пожизненный запрет Идраку Мирзализаде находиться в России 15:12
Правительство России выделило 1 млрд рублей на контейнеры для раздельного сбора мусора 15:03
Бренд одежды Moncler представил первые духи. Они с ароматом снега, а во флакон встроен LED-экран 14:41
В Оренбуржье арестовали подозреваемого в убийстве трех студенток 14:07
Музыкальный магазин Stellage Store в Москве закрылся. Его затопило из‑за ошибки рабочих 13:58
Отключить рекламу

Адель анонсировала новый трек «Easy on Me» — первый за шесть лет

Виктория Шанина
Сегодня в 19:19

Адель выпустила тизер нового сингла «Easy on Me». Посмотреть его можно на ютьюб-канале или в инстаграме певицы.

Черно-белый ролик длится всего 20 секунд, в нем играет короткий отрывок из новой песни. Полноценный трек появится на цифровых площадках 15 октября.

Ранее фанаты нашли в соцсетях Адель намеки на новый альбом. Певица сменила аватарки на однотонные бирюзовые картинки, а затем в европейских городах начали появляться билборды аналогичного цвета с цифрой 30 — это может быть названием релиза. Предыдущие свои альбомы «21» и «25» исполнительница назвала в честь возраста, в котором занималась их созданием.

«25» — это последний альбом Адель, который вышел в 2015 году и был признан «Альбомом года» и «Лучшим поп-альбомом с вокалом» на премии «Грэмми». За заглавный сингл пластинки «Hello» артистка получила «Грэмми» в номинациях «Лучшая песня года», «Лучшая запись года» и «Лучшее сольное поп-исполнение».

Зимой 2019 года Адель объявила о завершении музыкальной карьеры и закрытии своей компании Remedy Touring, которая занималась организацией гастролей. Она решила посвящать больше времени воспитанию шестилетнего сына.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Адель
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить