Черно-белый ролик длится всего 20 секунд, в нем играет короткий отрывок из новой песни. Полноценный трек появится на цифровых площадках 15 октября.

Адель выпустила тизер нового сингла «Easy on Me». Посмотреть его можно на ютьюб-канале или в инстаграме певицы.

Ранее фанаты нашли в соцсетях Адель намеки на новый альбом. Певица сменила аватарки на однотонные бирюзовые картинки, а затем в европейских городах начали появляться билборды аналогичного цвета с цифрой 30 — это может быть названием релиза. Предыдущие свои альбомы «21» и «25» исполнительница назвала в честь возраста, в котором занималась их созданием.

«25» — это последний альбом Адель, который вышел в 2015 году и был признан «Альбомом года» и «Лучшим поп-альбомом с вокалом» на премии «Грэмми». За заглавный сингл пластинки «Hello» артистка получила «Грэмми» в номинациях «Лучшая песня года», «Лучшая запись года» и «Лучшее сольное поп-исполнение».

Зимой 2019 года Адель объявила о завершении музыкальной карьеры и закрытии своей компании Remedy Touring, которая занималась организацией гастролей. Она решила посвящать больше времени воспитанию шестилетнего сына.