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Суд отменил пожизненный запрет Идраку Мирзализаде находиться в России

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:12

Замоскворецкий суд в Москве отменил пожизненный запрет на пребывание Идрака Мирзализаде в России, обязав МВД установить комику «разумный срок» нежелательности его пребывания в стране. Об этом в своем телеграм-канале cообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

«Суд частично удовлетворил наш иск в части пожизненного срока, обязал МВД установить разумный срок вместо пожизненного», — написал защитник. Какой срок подразумевается под «разумным», он не уточнил.

Бадамшин поделился деталями с судебного заседания. По его словам, представитель МВД ссылался на пост пользователя на «Пикабу» и предоставил документ с обращением жителя Пермского края в ведомство. Тот «горячо приветствует решение о высылке стендапера с фамилией, оканчивающейся на „заде“», потому что он «оскорбил русских, а значит, и Россию».

30 августа Министерство внутренних дел приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания гражданина Беларуси Мирзализаде в России. В марте этого года он получил вид на жительство в стране, однако теперь должен ее покинуть — иначе ему грозит депортация.

Поводом стала шутка, которую Мирзализаде озвучил в выпуске ютьюб-шоу «Разгоны» от 1 марта. В нем затрагивалась в том числе тема ксенофобии в России. Стендапер рассказал, что, как и многие приезжие, сталкивался с дискриминацией при съеме жилья.

Рассказывая про последний опыт аренды, он заявил, что обнаружил в квартире от прошлых арендаторов матрас, который «был весь в говне». «Предыдущие квартиросъемщики были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — пошутил комик.

На его слова обратили внимание журналист Владимир Соловьев и провластный телеканал «Царьград». После этого в адрес юмориста стали поступать угрозы. 25 июня комика избили в центре Москвы два человека, которые выслеживали его от стендап-клуба. 9 августа комика арестовали на 10 суток за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

За Мирзализаде вступились известные стендап-комики. В видео под названием «Шутка — не преступление» записались Денис Чужой, Слава Комиссаренко, Алексей Квашонкин, Сергей Орлов, Данила Поперечный, Михаил Шац, Алексей Щербаков, Руслан Белый, Александр Гудков и другие юмористы. 18 августа они провели большой концерт в его поддержку.

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