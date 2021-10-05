Суд отменил пожизненный запрет Идраку Мирзализаде находиться в России

Замоскворецкий суд в Москве отменил пожизненный запрет на пребывание Идрака Мирзализаде в России, обязав МВД установить комику «разумный срок» нежелательности его пребывания в стране. Об этом в своем телеграм-канале cообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

«Суд частично удовлетворил наш иск в части пожизненного срока, обязал МВД установить разумный срок вместо пожизненного», — написал защитник. Какой срок подразумевается под «разумным», он не уточнил.

Бадамшин поделился деталями с судебного заседания. По его словам, представитель МВД ссылался на пост пользователя на «Пикабу» и предоставил документ с обращением жителя Пермского края в ведомство. Тот «горячо приветствует решение о высылке стендапера с фамилией, оканчивающейся на „заде“», потому что он «оскорбил русских, а значит, и Россию».