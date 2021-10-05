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Forbes предсказал Европе энергетическую катастрофу из‑за экологически чистых источников

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:44

Переход на экологически чистые источники энергии может обернуться энергетической катастрофой для Европы. Об этом сообщил Forbes.

По мнению журналиста Дэвида Блэкмона, к проблемам может привести рост цен на газ в сочетании с закрытием угольных электростанций. Европейские предприятия захотят перейти с газа на другие источники, но столкнутся с их нехваткой, считает он.

В данный момент, как пишет автор, стоимость газа уже сопоставима со стоимостью нефти в Японии, Южной Корее и большинстве стран ЕС. Нефть также может подорожать — по прогнозам Bank of America, вплоть до 100 долларов за баррель.

При этом многие угольные предприятия «преждевременно» закрыли. Из‑за этого компенсировать рост цен на газ может быть сложнее. Причем даже если угольные электростанции расконсервируют, те столкнуться с нехваткой поставок, уверен Блэкмон.

Закупать уголь Европа сможет фактически только в России — единственном подходящем источнике. Ранее поставлять уголь могли и США, однако они сами запускают «зеленый переход» и уже сталкиваются с энергетическими кризисами — первый случился зимой в Техасе.

«Это всего лишь еще один пример преждевременного и откровенно иррационального выбора энергии, который правительства — включая США — делали в последние несколько лет, пытаясь ускорить этот „энергетический переход“, вынуждая заменять надежные, высокоэффективные энергоносители», — говорится в статье.

Цены на газ показывают рекордный рост в Европе с августа 2021 года. Тогда впервые в истории тысяча кубометров газа стоила 600 долларов. С тех пор цена выросла вдвое и 2 октября превысила 1200 долларов.

Газ дорожает на фоне падения ветрогенерации электричества, приближения отопительного сезона, неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2» и низких объемов газа в хранилищах, а также аварии на газовом заводе в Новом Уренгое в августе.

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