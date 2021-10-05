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Юлия Пересильд и Клим Шипенко зашли на Международную космическую станцию

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:01

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров успешно покинули борт корабля «Союз МС-19» и перешли на Международную космическую станцию (МКС). Это показали в прямом эфире на ютьюб-канале «Роскосмос ТВ».

В 18.00 командир корабля Шкаплеров открыл люк, соединяющий корабль и МКС, и зашел на территорию МКС. Следом за ним последовала Юлия Пересильд. Последним «Союз МС-19» покинул Клим Шипенко.

Все участники экспедиции выглядели радостными и здоровыми. Их на МКС встретили российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американцы Марк Ванде Хай, Кэтрин Меган МакАртур, Шейн Кимбро, француз Тома Песке и японец Акихико Хосидэ.

Сразу после встречи Пересильд, Шипенко и Шкаплеров, а также все другие космонавты и астронавты на МКС вышли на видеосвязь с сотрудниками космодрома «Байконур». Актриса и режиссер признались, что до сих пор не верят в реальность своей миссии — она кажется им сном.

Шкаплеров отметил, что ему понравилось, что полет был коротким. Путь от Земли до МКС занял у космонавтов чуть более трех часов. Стыковка со станцией прошла не совсем в штатном режиме: Шкаплерову пришлось перейти на ручное управление из‑за отказа двух комплектов автоматической системы сближения.

На борту МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней и снимут фильм «Вызов». Обратный полет запланирован на 17 октября. Шкаплеров же останется на станции на более долгий срок — он сменит космонавта Олега Навицкого, который находится на МКС с весны 2021 года.

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