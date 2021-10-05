WarnerMedia выпустил первый тизер-трейлер сериала «Дом дракона», события которого развернутся за 200 лет до финала «Игры престолов». Шоу из десяти серий стартует на HBO Max в 2022 году.
«Дом дракона» описывает начало конца дома Таргариенов и события, приведшие к гражданской войне, известной как Танец драконов. Роль принца Дэймона Таргариена сыграет Мэтт Смит, которого можно увидеть в ролике.
Падди Консидайн сыграл Визериса I Таргариена, Эмма Д’Арси — принцессу Рейниру Таргариен. Ранее Оливия Кук рассказала поподробнее о своем персонаже и его месте в истории — Алисенте Хайтауэр, второй жене короля Визериса I и дочери короля Отто Хайтауэра.
Сценарий сериала создавали автор романа «Пламя и кровь» Джордж Мартин и шоураннер проекта Райан Кондал, взяв за основу отдельные части книги «Пламя и кровь».