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В Оренбуржье арестовали подозреваемого в убийстве трех студенток

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:07

Гайский городской суд по Оренбургской области избрал меру пресечения 30-летнему Александру Лазареву, подозреваемому в убийстве трех студенток медколледжа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по региону.

Мужчину отправили под арест на два месяца. Слушания проходили в закрытом режиме. В ходе допроса следственными органами он признал свою вину, раскаялся и дал изобличающие себя показания.

В отношении Лазарева возбуждены уголовные дела об изнасиловании, поджоге имущества и угоне машины.

Подозреваемого задержали 3 октября при попытке угона автомобиля в Орске. Ранее он отбывал срок за убийство директора местного бара «Апельсин».

30 сентября в городе Гае Оренбургской области были обнаружены тела трех молодых девушек «с признаками насильственной смерти». СК возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.

2 октября губернатор Оренбуржья Денис Паслер объявил о вознаграждении в миллион рублей за любую информацию о причастных к убийству студенток.

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