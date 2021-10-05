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В Facebook назвали причину глобального сбоя

Дарья Мельникова
Сегодня в 8:44

Причиной глобального сбоя в Facebook, Instagram и WhatsApp стало ошибочное изменение конфигурации. Об этом сообщается в блоге компании.

«Наши инженерные группы узнали, что изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между нашими центрами обработки данных, вызвали проблемы, которые прервали эту связь», говорится в сообщении.

Отмечается, что это нарушение сетевого трафика оказало каскадное влияние на способ взаимодействия центров обработки данных, в результате чего предоставление услуг было остановлено.

Вице-президент Facebook по проектированию и инфраструктуре Сантош Джанардхан заявил, что в компании не располагают информацией об утечке данных в результате глобального сбоя.

Ранее СМИ нашли в даркнете объявление о продаже более 1,5 млрд данных пользователей Facebook. Предположительно, хакеры заполучили имя, адрес электронной почты, номер телефона, местоположение, пол и идентификатор пользователя.

4 октября по всему миру перестали работать Facebook, WhatsApp и Instagram. Позже список пополнился и другими сервисами. Среди них — TikTok, Twitter, соцсеть «ВКонтакте», Telegram, YouTube, «Яндекс», Netflix, Zoom, Viber, Tinder, Bank of America, Snapchat, Gmail и другие.

На фоне глобальных сбоев Марк Цукерберг потерял 6,4 млрд долларов и опустился на шестую позицию в таблице The World’s Real-time Billionaires.

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