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Бренд одежды Moncler представил первые духи. Они с ароматом снега, а во флакон встроен LED-экран

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:41

Итальянский бренд одежды Moncler запустил парфюмерную линию, представив свой первый аромат в двух версиях — женский Pour Femme и мужской Pour Homme. Во время их создания вдохновлялись снежными горными вершинами, пишет WWD.

Для женского аромата парфюмер Нисрин Гриллье разработала аккорд под названием «Пудровый снег», напоминающий спокойную зимнюю погоду. Акцент на снеге и зиме сделан неспроста: ранее модный бренд ориентировался на производство одежды для горнолыжников, а сейчас создает преимущественно теплую одежду.

Женские духи Moncler дополняют бергамот, жасмин, гелиотроп, амбра, кедр, сандал и ваниль. В Pour Homme спрятан аккорд «Горный лес» с нотами амбры, кедра и сандала. Над мужскими духами работал парфюмер Антуан Мезондье.

В композицию обоих ароматов вошел особый древесный аккорд, приготовленный специалистами компании Givaudan.

В многоразовый флакон духов Moncler встроен LED-экран, на котором отображается название бренда. Цифровую надпись можно поменять через специальное приложение.

В продажу Pour Femme и Pour Homme поступили 5 октября. В зависимости от объема цена варьируется от 80 до 180 евро (от 6772 до 15 237 рублей).

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