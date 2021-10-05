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Собянин: в Москве будет внедряться массовое экспресс-тестирование на COVID-19

Виктория Шанина
Сегодня в 18:49

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил на совещании с членами правительства России. Он оценил ситуацию с коронавирусом и заявил о новых мерах, которые будут внедряться в столице, сообщается на сайте градоначальника.

По словам Собянина, заболеваемость в Москве пока не достигла пиковых значений, но «обстановка непростая». В городе подготовлено 12,5 тыс. коек, из них 8000 уже заняты. На случай ухудшения ситуации задействованы резервные госпитали.

«Вся система приведена в готовность и сегодня полностью работает», — сказал мэр.

На данный момент от коронавируса привиты около 5 млн человек. Сергей Собянин отметил, что Москва одной из первых ввела обязательную вакцинацию для групп риска.

«Мы ставили задачу, чтобы минимум 60% этих работников были привиты. Сегодня привиты 67, а в определенных группах — в здравоохранении, образовании — эта цифра превысила 80%».

В столице планируют внедрить экспресс-тестирование на COVID-19 в школах. Через 1–2 недели такая практика будет вводиться повсеместно.

За последние сутки в Москве выявили 3287 новых случаев заражения, всего по стране — 25  110.

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