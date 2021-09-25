Закусочная Эминема в Детройте, Fall Guys в Книге рекордов Гиннесса и другие новости дня

В России выявили 22 041 случай коронавируса. За последние сутки выздоровели 16 325 пациентов, умерли — 822.

Правозащитнице Валентине Чупик запретили въезд в Россию до 2051 года. Сотрудники ФСБ задержали ее в аэропорту Шереметьево и изъяли документы.

Минтранс предложил оснастить такси устройствами контроля за сонливостью водителей. Если законопроект примут, то он вступит в силу 1 сентября 2022 года.

Несколько беженцев из Афганистана напали на американскую военнослужащую. Инцидент произошел на военной базе в Нью-Мексико, где временно содержатся эвакуированные.

В эти выходные в Лионе пройдет финал самого престижного гастрономического конкурса мира — «Золотого Бокюза». В нем впервые за 13 лет примут участие российские повара.

В Австралии во время репетиции авиашоу реактивный самолет пролетел рядом с небоскребами на высоте 300 и около 90 метров. Очевидцы засняли это на видео, а пилот ВВС США сказал, что такой трюк «очень рискованный» и «безумный».

Мем «Озадаченная Хлоя» продан в виде NFT примерно за 70 тыс. долларов — это около 5,5 млн рублей. Изображение с двухлетней девочкой купила дубайская музыкальная компания, которая уже покупала мемы «Девочка-катастрофа» и «Слишком навязчивая подружка».

Художница Полина Осипова создала цифровое платье, которое призвано бороться со стигматизацией женского тела и мифами о нем. Его уже «примерила» Ян Гэ. «Это платье про принятие себя и своего тела», — прокомментировала артистка.

Жанель Моне выпустила сингл «Say Her Name», в котором осветила гибель чернокожих женщин от рук полиции. В создании трека приняли участие Бейонсе, Алиша Кис, Зои Кравиц и Бриттани Ховард.

На следующей неделе Эминем откроет в Детройте закусочную Mom’s Spaghetti. В меню паста, фрикадельки и сэндвичи с макаронами. Поклонники рэпера считают, что это часть промо нового альбома, который, по слухам, должен выйти 1 октября.

Число документальных фильмов о Бритни Спирс и ее жизни под опекой продолжает расти. На этот раз Hulu анонсировал картину «Controlling Britney Spears», сиквел «Framing Britney Spears».

Джордж Клуни и Брэд Питт воссоединятся на экране в триллере, который снимет режиссер последней трилогии о Человеке-пауке Джон Уоттс. Фильм расскажет историю двух одиноких волков, которые взялись за одну и ту же работу.

Marvel подала в суд на наследников авторов комиксов, чтобы сохранить права на персонажей «Мстителей». Студия утверждает, что супергероев создали во время работы по найму, поэтому права принадлежат компании.

Королевская битва Fall Guys вошла в Книгу рекордов Гиннесса, став самой скачиваемой игрой в PS Plus. Самое время посоревноваться с друзьями!