29 сентября Американский рэпер Эминем откроет в родном городе Детройт закусочную Mom’s Spaghetti. Об этом сообщает NME.

В меню заведения — паста, фрикадельки и сэндвичи с макаронами. Там также будет работать магазин мерча под названием «Трейлер».

Рекламу закусочной уже запустили на всех местных каналах. В нем показали вид будущих блюд и контактную информацию.