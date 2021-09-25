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Эминем откроет в Детройте закусочную Mom’s Spaghetti. Ее название — отсылка к песне «Lose yourself»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:40

29 сентября Американский рэпер Эминем откроет в родном городе Детройт закусочную Mom’s Spaghetti. Об этом сообщает NME.

В меню заведения — паста, фрикадельки и сэндвичи с макаронами. Там также будет работать магазин мерча под названием «Трейлер».

Рекламу закусочной уже запустили на всех местных каналах. В нем показали вид будущих блюд и контактную информацию.

Название заведения отсылает к песне «Lose yourself», которая впервые появилась как саундтрек к фильму «8 миля». В первом куплете рэпер читает: «Его ладони вспотели, колени дрожат, руки словно ватные. На его свитере блевотина из маминых спагетти».

Поклонники предполагают, что открытие Mom’s Spaghetti является частью промо нового альбома, который, по слухам, должен выйти 1 октября.

В 2018 году Эминем уже открывал подобную закусочную на фестивале «Коачелла». А в апреле 2020 года отправлял медикам Детройта посылки с «мамиными» спагетти в томатном соусе. На баночках была наклейка со словами благодарности врачам, которые борются с коронавирусом и логотипом Shady Records.

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