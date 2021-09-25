Правозащитнице Валентине Чупик запретили въезд в Россию на 30 лет

Главе организации помощи мигрантам «Тонг Жахони» Валентине Чупик запретили въезд в Россию до 2051 года. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на правозащитницу.

«Сижу в спецприемнике в аэропорту Шереметьево, терминал F. Неизвестно, куда меня денут, поскольку документы изъяли», — рассказала Чупик.

Она уточнила, что сотрудники ФСБ вручили ей уведомление о лишении статуса беженца на территории страны. Теперь правозащитнице грозит депортация в Узбекистан, гражданкой которого она является.

«Новая газета» отмечает, что Чупик передала эту информацию и перестала выходить на связь. Где сейчас находится глава «Тонг Жахони» неизвестно.

Чупик в течении многих лет бесплатно оказывала юридическую помощь трудящимся-мигрантам, работающим на территории России.