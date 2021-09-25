Fall Guys вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая скачиваемая игра в PS Plus

О том, что Fall Guys обошла по популярности все остальные тайтлы, стало известно еще в августе 2020 года, однако количество пользователей, загрузивших игру, не уточнили. Сообщение об официальном включении игры в Книгу рекордов Гиннеса появилось в твиттере разработчиков.

Fall Guys стала самой загружаемой игрой в истории PlayStation Plus. Королевскую битву от Mediatonic включили в Книгу рекордов Гиннеса.

Суть игры Fall Guys: до 60 игроков начинают забег на первом уровне, около десяти из них не смогут финишировать вовремя, в конце останется один. На каждом раунде их ждут задачки, с которыми справятся не все.

Игра доступна на PS4 и ПК. Она также должна выйти для консолей Xbox и Switch.