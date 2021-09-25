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В России за сутки выявили 22 041 случай коронавируса

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:51

За последние сутки в России зарегистрировали 22 041 случай коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 662 заражения меньше, чем вчера.

В Москве суточная заболеваемость увеличилась — с 2893 до 3211 пациентов. Следом по числу новых случаев идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Воронежская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области и Пермский край.

Общее число выявленных заражений в стране увеличилось до 7 398 415. Количество умерших за сутки — 822, за весь период скончалось 203 095 человек. Выздоровели за сутки 16 325 пациентов, за все время — 6 590 933.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 230,4 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (42,3 млн), на втором — Индия (33,5 млн), на третьем — Бразилия (21,2 млн), на четвертом — Великобритания (7,6 млн).

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