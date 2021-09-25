В России за сутки выявили 22 041 случай коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 22 041 случай коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 662 заражения меньше, чем вчера.

В Москве суточная заболеваемость увеличилась — с 2893 до 3211 пациентов. Следом по числу новых случаев идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Воронежская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области и Пермский край.