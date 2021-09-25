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Российские повара впервые за 13 лет вышли в финал гастрономического конкурса «Золотой Бокюз»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:07

Российские повара впервые за 13 лет вышли в финал гастрономического конкурса Bocuse d’or («Золотой Бокюз») — своего рода чемпионата мира среди кулинарных специалистов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на бренд-шефа ресторана Uhvat Виктора Белея.

26 и 27 сентября Белей вместе со своей командой сразится в Лионе с представителями 23 стран. По его словам, им предстоит необычайно сложное состязание. В этом году конкурс пройдет по новому регламенту, который определила пандемия коронавируса.

Вместо обычной сервировки поварам необходимо будет представить авторские боксы, в которые будут входить блюда с использованием томатов черри и черных тигровых креветок. По правилам блюда должны быть обязательно пригодными для подогрева.

«Лионский конкурс имеет такой же престиж в мире гастрономии, как Каннский фестиваль — в мире кино. Мы с нетерпением ждали этого приглашения и были счастливы получить его, ведь мы вышли в финал впервые за тринадцать лет», — сказал Белей.

Он отметил, что российские претенденты на «Золотой Бокюз» будут стремиться «показать все особенности национальной кухни», но адаптируют рецепты под международное жюри.

«Мы должны поэтому быть универсальными. Но у нас, конечно же, есть и бородинский хлеб, и квасное сусло, и другие русские „изюминки“, которые мы постараемся также преподнести в Лионе», — добавил повар.

«Золотой Бокюз» в мире гастрономии часто называют эквивалентом Олимпийских игр для поваров. Впервые конкурс состоялся в 1987 году. С тех пор он проводится каждые два года. Россиянам еще ни разу не удавалось попасть в тройку лучших команд мира.

О непростом пути к финалу Bocuse d’or снята документальная лента «Да, шеф!». Ее в 2017 году выпустила режиссер Ольга Панкратова. Фильм рассказывает о том, как повар Артур Овчинников готовится к выступлению в полуфинале престижного конкурса.

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