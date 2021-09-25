Минтранс предложил установить в такси приборы контроля за сонливостью водителей

Министерство транспорта предложило оснастить такси устройствами контроля за усталостью водителей. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Из подготовленного ведомством проекта «О такси» следует, что приборы контроля за сонливостью водителей должны иметь обязательную сертификацию в соответствии с законом о техническом регулировании.

В документе также сказано, что на крыше автомобиля должен находиться опознавательный фонарь оранжевого цвета. Кузов необходимо окрашивать по схеме из квадратов контрастного цвета в шахматном порядке.

В настоящее время документ находится на этапе публичных обсуждений. Если его примут, то он вступит в силу 1 сентября 2022 года.

Ранее Минцифры разработало законопроект, в котором предложило собирать биометрические данные у водителей такси и каршеринга. Предполагается, что поправки начнут действовать с 1 января 2022 года.