Режиссер трилогии о Человеке-пауке снимет триллер с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом в главных ролях

Сценарист и режиссер Джон Уоттс снимет триллер с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом в главных ролях. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Детали предстоящего фильма держатся в секрете, однако известно, что это будет история о двух «одиноких волках», которым поручили одну и ту же работу.

Издание отмечает, что уже девять компаний хотят получить права на предстоящую картину. Среди них — MGM, Lionsgate, Netflix, Apple, Sony Pictures, Annapurna, Amazon, Universal и Warner Bros.

Ранее Питт и Клуни снимались в трилогии «Друзей Оушена» Стивена Содерберга и в комедии «После прочтения сжечь» братьев Коэн. В новом фильме они также выступят и продюсерами.

Джон Уоттс известен по работе над последней трилогией «Человека-паука» с Томом Холландом, премьера которого состоится в декабре этого года.