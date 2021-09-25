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Мем «Озадаченная Хлоя» продали в виде NFT за 70 тыс. долларов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:38

Мем «Озадаченная Хлоя» продали в виде NFT за примерно 70 тыс. долларов (около 5,5 млн рублей). Изображение с двухлетней девочкой купила дубайская музыкальная компания 3F Music, сообщается на сайте аукциона Foundation.

На продажу мем выставила мать девочки Кэтти Клем. Стартовая цена мема составляла пять Ethereum, что примерно равно 1,1 млн рублей. Женщина сказала, что собирается потратить деньги на образование дочерей, а сама Хлоя, которой уже 10 лет, хочет купить лошадь или построить Диснейленд.

«Озадаченная Хлоя» стала третьим NFT-мемом в коллекции 3F Music. Ранее компания уже покупала мемы «Девочка-катастрофа», заплатив 495 тыс. долларов, и «Слишком навязчивая подружка» за 448 тыс. долларов.

Видео с Хлоей, которое обрело широкую популярность в интернете, было снято в 2013 году, когда ей было два года.

Ролик посвящен реакции старшей сестры Лили на поездку в Диснейленд. Она заплакала от радости, а маленькая Хлоя сидела с озадаченным выражением лица и не понимала, почему все так радуются. Ее эмоции настолько запомнились пользователям сети, что из этого сделали мем. А Buzzfeed даже прозвал девочку «покровительницей Tumblr» и «богиней интернета».

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