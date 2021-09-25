Marvel подала в суд на наследников авторов комиксов, чтобы лишить их прав на персонажей «Мстителей»

Marvel, подразделение Disney, подала в суд на наследников авторов комиксов, чтобы сохранить права на персонажей «Мстителей» — Железного человека, Человека-паука, доктора Стрэнджа, Человека-муравья, Ястреба, Черную вдову, Сокола и Тора.

По информации The Hollywood Reporter, иски поданы в суды Нью-Йорка и Калифорнии к брату Стэна Ли и бывшему сотруднику студии Ларри Либеру, а также наследникам художников Стива Дитко, Джина Колана, Дона Рико, Дона Хека Кита Деттуайлера.

Как пишет издание, в исках Marvel утверждает, что супергероев создали во время работы по найму, поэтому их создатели и наследники не могут владеть авторскими правами. Если Marvel проиграет, то Disney придется делать отчисления наследникам из многомиллионной выручки фильмов.

В августе наследники Дитко через суд потребовали передать им права на Человека-паука, который впервые появился в комиксах в 1962 году. Авторы и их потомки могут потребовать вернуть права, однажды предоставленные издателям, после установленного законом срока. Если суд встанет на сторону Дитко, студия должна будет отказаться от прав на культового персонажа в июне 2023 года.